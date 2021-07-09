شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تتوجه لمدينة الطور لتفقد مشروعات الطرق بحضور محافظ جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الجمعة إلي مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد مشروعات الطرق بالمدينة، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويأتى الجولة فى إطار زيارة الوفد البرلمانى إلى محافظة جنوب سيناء التى استهلها يوم الاربعاء الماضي، تفقد خلالها مشروعات الطرق بمدينة شرم الشيخ، وميناء شرم الشيخ السياحي فى حضور رئيس هيئة موانئ اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم حميد.

ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، حرص لجنة النقل والمواصلات علي المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق التي تشهدها ربوع مصر، علي أرض الواقع، حيث سبق وأن قامت اللجنة بزيارة مينائي الإسكندرية، ودمياط، وتفقد الطريق الساحلي، وعدد من الطرق الجانبية، مشيرا إلي أهمية جنوب سيناء كقبله للسياحة، وهي أرض واعده جاذبه للاستثمار.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.