شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بضرورة تطهير شبكات الصرف بقرى شبلنجة فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي ن، سير أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى منية السباع وشبلنجة وكفر أبو زهرة ونقباس التابعين للوحدة المحلية بشبلنجة، بالإضافة لمتابعة أعمال محطة مياة شبلنجة بمحافظة القليوبية.

وأشاد النائب عمرو درويش بحسن سير الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني استعدادًا لبدء التشغيل، مؤكدا على ضرورة إجراء عمليات تطهير الشبكات بالشكل المطابق للمواصفات.

وقال بيان للتنسيقية إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يدركون مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد فى الشارع من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة ومتابعة المشروعات بدائرته.