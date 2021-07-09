خلل في الوظائف الحيوية.. مصدر بأسرة الرئيس السادات يكشف تفاصيل وفاة السيدة جيهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حاتم أبوالنور:

كشف مصدر من أسرة الرئيس الراحل أنور السادات، تفاصيل وفاة جيهان السادات، عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن جيهان السادات توفيت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ بعد أن تحسنت خلال الأيام الماضية، و تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار المصدر، إلى أنها تعرضت لخلل كبير في الوظائف الحيوية للجسم، ما استدعى تواجد فريق طبي أجنبي وآخر مصري داخل غرفة الرعاية المركزة الفائقة، بالمركز الطبي العالمي، لمتابعة حالتها.

ولفت المصدر، إلى أنه تم وضعها على الأجهزة الطبية الخاصة للإفاقة، لكن إرادة الله نفذت، وانتقلت إلى رحمة الله تعالى، وكان ذلك بتواجد أبناءها وأحفادها.

وتوفيت صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.