مصرع ربة منزل وإصابة شخص آخر فى حريق حظيرة مواشي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في حريق شب بحظيرة مواشي بإحدى المنازل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة "شحاته.ح.أ" 41 عامًا، ووفاة "شيحة.م.هـ" 75 عامًا، واحتراق محتويات حظيرة مواشي، جرى نقل المصاب والجثة إلى مستشفى أبنوب المركزي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.