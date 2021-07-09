الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه للأسبوع الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

واصل سعر الدولار، ارتفاعه مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع زاد سعر الدولار، في البنك الأهلي، أمس الخميس، قرشا مقابل الأسعار الخميس الماضي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي سجل سعر الدولار أمس الخميس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقال المركزي، في بيان سابق، إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.468 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 125 مليون دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.