شركة دلتا إنسباير تعتزم تدشين صندوق استثمار برأسمال مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مصادر بشركة دلتا إنسباير لإدارة الاستثمار (DELTA INSPIR) في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعتزم تدشين صندوق استثمار جديد برأسمال مرخص مليار جنيه، والمصدر 500 مليون جنيه والمدفوع بقيمة 300 مليون جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق دلتا إنسباير يستهدف الاستثمار في عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الزراعة، والرعاية الطبية، والتكنولوجيا، والصناعة.

وأكدت المصادر أن نيفين الطاهري رئيس شركة دلتا إنسباير بدأت عقد اجتماعات مع عدد من البنوك لعرض المشاركة في رأسمال تأسيس الصندوق ولكن مازالت الموافقات قيد الدراسة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تم إنشاء "دلتا إنسباير لإدارة الاستثمار" من خلال عدد من رواد الأعمال والممولين في محاولة للعب دور نشط في دعم رواد الأعمال المصريين.

وتعتزم عدد من البنوك المشاركة في رؤوس أموال الصناديق المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نسبتهم في تمويل هذا القطاع بحسب تعليمات البنك المركزي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي وافق، في مارس الماضي ، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.

وكان المركزي، أعلن في بيان له مؤخرا، زيادة نسبة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.