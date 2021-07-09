"مات وهو بيسرق".. كشف غموض العثور على جثة شاب داخل مدرسة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، غموض واقعة العثور على جثة شاب في إحدى المدارس بمدينة الخصوص، إذ تبين أنها لشخص حاول سرقة كمية من الحديد من سطح أحد العقارات الملاصقة للمدرسة، وأثناء السرقة اختل توازنه، وسقط في فناء المدرسة.

تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغا، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق، بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها.

وأثناء نزعه أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة.

بمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفة ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقي المتوفى وتبين أنهم 3 أشخاص، وجرى ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.