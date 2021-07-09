فيديو.. وزير الأوقاف: "مؤتمر عالمي ضخم عن الدولة الوطنية ومشروعيتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه جرى تحديد مؤتمر دولي ضخم حول موضوع الدولة الوطنية ومشروعيتها وأهمية دعمها.

جاء خلال كلمة مفتي الجمهورية في مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح مسجد الإيمان في مدينة العاشر من رمضان اليوم الجمعة بحضور محافظ الشرقية ممدوح غراب ومفتي الجمهورية شوقي علام.

وأضاف وزير الاوقاف أنه لا توجد دولة قوية بدون وجود جيش قوي، موضًا أن الاصطفاف خلف الرئيس والدولة واجبًا شرعيًا.

وأوضح مفتي الجمهورية أن التنمية تتطلب تكاتف الجميع لبناء الوطن، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد وزير الأوقاف أن الواقع الآن يفرض على الجميع الاصطفاف حول القيادة السياسية والدولة المصرية من أجل تحقيق مستقبل أفضل ونهضة حقيقية في الوطن.

وأوضح وزير الأوقاف أن العمل الجاد هو السبيل للارتقاء بالأمم والطريق الصحيح لبناء نهضة حقيقية مؤكدًا أن الوطن يحتاج لنا جميعا، وأن الاصطفاف خلف الرئيس والدولة الوطنية واجب شرعي".