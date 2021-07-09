في عملية أمنية.. القبض على 3 متهمين بالانتماء إلى "داعش" في تركيا

اسماعيل عبد الحي - ألقت السلطات التركية القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة “الأناضول” قالت الولاية في بيان، أن فرق الدرك أطلقت عملية للقبض على 3 سوريين ، مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” والمشاركة في أنشطته المسلحة.

وأضافت أن الفرق أوقفت المشتبهين الـ3، إثر عملية مداهمة على عناوين إقامتهم، كما صادرت الأجهزة الإلكترونية فيها.

وتسلل عدد كبير من عناصر تنظيم “داعش” من مختلف الجنسيات، إلى تركيا، عقب انحسار سيطرة التنظيم في سوريا والعراق، خلال السنوات القليلة الماضية.