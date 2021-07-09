9 قتلى في تحطم طائرة في السويد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة السويدية الجمعة مقتل تسعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في السويد قبل يوم.وكان على متن الطائرة ذات المحرك المروحي ثمانية أشخاص والطيار عندما تحطمت قرابة الساعة 19,00 (17,00 ت غ) لدى إقلاعها من مطار في أوريبرو التي تبعد نحو 160 كلم غرب ستوكهولم.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن «عدد» من الوفيات، وبأن شخصا نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابة بالغة.

ووفق وسائل الإعلام، فإن الطائرة هي من طراز دي إتش سي-2 بيفر، كان نادي هذه الرياضة قد استأجرها لفعالية صيفية.

وقالت المسؤولة في جمعية رياضة القفر بالمظلة آنا اوسكارسون لشبكة إس في تي «في العادة تجرى هذه الرياضة عموما في عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم استأجروا طائرة لإجراء المزيد من عمليات القفز طيلة الأسبوع».