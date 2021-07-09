وفاة جيهان السادات أرملة رئيس مصر الأسبق أنور السادات

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، صباح الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاما.



وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، بيانا نعت فيه سيدة مصر الأولى سابقا، والتي توفيت بعد صراع مع المرض دام نحو سنة ونصف.



وقال بيان الرئاسة إن السيدة جيهان "قرينة بطل الحرب والسلام"، مضيفة أنها "قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".



وتابع أن عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



وتولى السادات رئاسة مصر في الفترة بين 1970 حتى اغتياله في العام 1981.





عربي 21



