شكرا لقرائتكم ضد دلتا المتحور.. فايزر تطلب التصريح لجرعة ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتّجه تحالف فايزر/بايونتيك "خلال الأسابيع المقبلة" إلى طلب تصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لكوفيد-19، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان.

وتهدف هذه الجرعة إلى توفير حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأوليين.

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إلى هذا، قالت الشركتان إنّهما " لاحظتا وجود نتائج مشجّعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي". وأضافتا أنّهما تتّجهان "لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية وسواهما من السلطات التنظيميّة في الأسابيع المقبلة".

"أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرّات"

إلى ذلك، أوضحتا أن " البيانات الأولية للدراسة أظهرت أنّ جرعة تحصين تُعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية توفّر "مستويات عالية من الأجسام المضادّة للفيروس، بما في ذلك ضدّ المتحوّرة "بيتا" التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

كما أضافتا أن هذه المستويات "أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرّات" من تلك التي شوهدت بعد تلقّي الجرعتين الأوليين.

وأشارتا إلى أنّ نتائج هذه الدراسة ستُنشر في مجلة علميّة.

وختمت الشركتان مؤكدتين أن لقاحهما أظهر نتائج جيّدة في المختبر ضدّ المتحوّرة "دلتا"، وبالتالي فإنّ جرعة ثالثة ستكون قادرة على تعزيز المناعة ضدّ هذه المتحوّرة أيضاً، مضيفتين أن هناك اختبارات جارية "لتأكيد هذه الفرضيّة".