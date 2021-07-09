أول صور للمشتبه بهم فى حادث اغتيال رئيس هايتي بعد اعتقالهم

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وسائل الإعلام فى هايتى الصور الأولى لمجموعة من الأشخاص ألقت السلطات القبض عليهم ويشتبه بتورطهم فى اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بحسب شبكة " روسيا اليوم".

وتظهر الصور مجموعة من الأشخاص مكتوفى الأيدى وكذلك أسلحة أوتاماتيكية ومسدسات، وألقت الأجهزة الأمنية في هايتي القبض على 11 شخصا مشتبها بهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، كانوا مختبئين في مبنى السفارة التايوانية في هايتي.

صورة للمشتبه بهم صورة للمشتبه بهم

وأعلنت السلطات في هايتي، في وقت سابق، أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.