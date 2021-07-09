بـ"الشيشة والطين والسباب".. تفاصيل ضبط صاحبة أغرب وسائل التسول في قنا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

بعد تكرار الشكاوى من المواطنين، ضبطت لجنة مكافحة التسول التابعة لمجلس مدينة قنا، سيدة تفترش جانب الطريق بميدان العارف بالله عبدالرحيم القنائي، وتدخن الشيشة، وتضع قناعًا "ماسك" من الطين على وجهها يخيف الأطفال والمارة، ما يسيء لأكبر ميادين المحافظة.

كان بعض المواطنين تقدموا بعدة شكاوى، في افتراش متسولة لميدان عبدالرحيم القنائي تدخن الشيشة، تبتز المواطنين للتسول والشراء منها عنوة، وتسب من لم يستجيب لها بألفاظ خادشة للحياء.

وبلغت إجمالي عدد محاضر التسول التي جرى تحريرها للمتسولين منذ انطلاق حملات مكافحة التسول بمراكز قنا 98 محضرا، منذ شهر مايو الماضي، بالتنسيق بين مجالس المدن ومراكز الشرطة وإدارات التضامن الاجتماعي.

يذكر أن اللواء محافظ قنا أصدر القرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، بشهر مايو الماضي، بتشكيل لجنة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثلا عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسؤول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.