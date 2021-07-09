تعليم الفيوم: مستعدون لاستقبال 16 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة السبت - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أكد الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ غدًا السبت، وتنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.

وقال عبد الله، إنه جرى تطعيم المراقبين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا، كما جرى التنبيه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير وتشغيل بوابات التعقيم، وأجهزة الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، فضلا عن توزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب يوميًّـا.

وشدد وكيل مديرية التربية و التعليم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي العام حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، مشيرًا إلى عدم السماح للطلاب باصطحاب التليفون المحمول نهائيا، وكذلك المراقبين خلال أداء الامتحانات والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم بجميع اللجان على مستوى المحافظة قبل بدء الامتحانات.

وأشار "عبد الله" إلى أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للامتحانات بلغ 16 ألفا و168 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة، وأن عدد الطلاب بكل لجنة 14 طالبا فقط للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أنه جرى تجهيز 26 استراحة على مستوى المحافظة مزودة بكافة سبل الإقامة والإعاشة اللائقة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج بالتنسيق مع الجهات الأمنية.