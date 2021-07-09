حريق يلتهم صيدلية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في صيدلية، اليوم الجمعة، بساقلتة شرقي محافظة سوهاج، دون خسائر بشرية بأحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا بنشوب حريق بصيدلية بساقلتة. بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بصيدلية ملك "نعمة. ا" 45 عامًا صيدلانية وتقيم دائرة المركز.

جرت السيطرة على الحريق واخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجحت مالكة الصيدلية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي عقب غلقها، وأضافت احتراق بعض محتويات الصيدلية، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.