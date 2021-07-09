بريطانيا تناشد الجمهور الإيطالي عدم السفر

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشد وزير النقل البريطاني جرانت شابس الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى انجلترا لحضور المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي الأحد المقبل بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.وسيلتقي المنتخبان الانجليزي والإيطالي في استاد ويمبلي اللندني الشهير حيث يتوقع السماح بحضور نحو 60 ألف مشجع.

لكن الجمهور الإيطالي في المباراة سيكون قليلا لأن القواعد الحالية في انجلترا تلزم القادمين من إيطاليا بالخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

وردا على سؤال ناشد شابس الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى بلاده لحضور المباراة.

وقال في تصريحات إذاعية "إذا اكتشفنا وصول أشخاص جاءوا من أجل كرة القدم فقط فإنه لن يسمح لهم بدخول البلاد كما تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية بناء على ذلك".