3 قتلى و30 جريحاً جراء حريق في مصنع ببنغلادش

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ثلاثة أشخاص، وجرح نحو ثلاثين آخرين في حريق اندلع في مصنع ببنغلادش، اضطر بعض العمال فيه للقفز من النوافذ هربا من النيران التي ما زالت مشتعلة صباح الجمعة، حسب الشرطة.ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى، لكن عائلات تجمعت أمام المبنى قالت إنها تخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير.

وتشهد بنغلادش حرائق باستمرار بسبب عدم احترام معايير السلامة.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن الحريق اندلع حوالي الساعة 17,00 (11,00 ت غ) الخميس في مصنع «هاشم فود اند بيفيريج» (هاشم للأغذية والمشروبات) الذي يشغل مبنى من ستة طوابق في روبغانج البلدة الصناعية القريبة من دكا.

وقال قائد شرطة المنطقة جيد العالم لوكالة فرانس برس إن «ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد إصابتهم بحروق خطرة».

من جهته، صرح مفتش الشرطة شيخ كبير الإسلام أن ثلاثين شخصا آخرين على الأقل جرحوا عندما ألقوا بأنفسهم من نوافذ في الطوابق العليا مع انتشار النيران بسرعة.

وكانت الشرطة أعلنت أولا فقدان عشرات العمال، لكنها تراجعت عن ذلك بقولها إنها لا تعرف عدد الأشخاص المفقودين.

وأنقذ عناصر الإطفاء 25 شخصاً على سطح المبنى، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الخسائر.