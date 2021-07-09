ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 60 قتيلا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية ، الذي انهار جزئيا منذ نحو أسبوعين، إلى 60 شخصا.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن دانييلا ليفين كافا، عمدة ميامي ديد، أنه تم انتشال 60 جثة من تحت الانقاض، حيث تعهدت السلطات من اليوم الأول للبحث بانتشال جميع الضحايا.

وقالت ليفين كافا إن 80 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت أجزاء كبيرة من العقار قد انهارت في 24 يونيو الماضي.

وأظهرت كاميرات المراقبة الجزء الأوسط من البناء وهو ينهار والجزء الشرقي من البناء المؤلف من 12 طابقا و55 شقة، وهو يتداعى في نحو 11

ثانية.