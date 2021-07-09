كوريا الجنوبية تسجل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية تسجيل 1316 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و28 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2036.

وتعافي من المرض 575 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 152 ألفاً و 498 حالة.