الناطق باسم طالبان: الحركة تضمن مراعاة حقوق المرأة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

ذكرت وكالة “نوفستي” ان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، اعلن أن الحركة تضمن مراعاة حقوق المرأة في العمل والتعليم، إذ أنها لا تتناقض مع القيم الإسلامية.

وقال نعيم: “كنا نعلن أكثر من مرة موقفنا من حقوق المرأة. لا أعرف لماذا يعتبر احد هذه المسألة مهمة من جانب، وغامضا من جانب آخر”.

أضاف: “إننا المسلمون، والحقوق التي منحها الدين الإسلامي للمرأة مضمونة. وهذه هي مسؤوليتنا، إذا دار الحديث عن الحقوق في التعليم أو العمل أو أي شيء آخر. وإذا لم يتناقض ذلك مع الإسلام وأمتنا وبلدنا فلا توجد هناك أي مشكلة. وكنا نشير إلى ذلك أكثر من مرة”.