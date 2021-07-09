الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثي إلى مدبنة البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

قالت الحكومة اليمنية، أن الجيش الوطني تمكن من التصدي لمحاولة تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى بعض المناطق في مدينة البيضاء.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني عن آخر التطورات الميدانية في مدينة البيضاء، التي تشهد اشتداداً للمعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

وأشار الإيرياني إلى أن ميليشيات الحوثي حاولت صباح الخميس، التسلل إلى مواقع سيطر عليها الجيش خلال الساعات الماضية، في مديرية الزاهر، إلا أن الجيش تمكن من صد الهجمات واستعاد السيطرة على بعض النقاط، التي كان عناصر الميليشيات قد نجحوا في التسلل إليها، لافتاً إلى أن الحوثيين عززوا قواتهم العسكرية في المنطقة بمئات العناصر في محاولة لصد تقدم القوات الحكومية.

يذكر أن مصادر ميدانية يمنية قد كشفت قبل أيام، عن فرار جماعي لقيادات الحوثيين وعوائلهم من مدينة البيضاء بعد التقدم الكبير للجيش اليمني باتجاه مركز المدينة.

كما شدد الإرياني في تغريدة له على موقع تويتر على أن مديرية الزاهر باتت كاملةً تحت سيطرة القوات الحكومية بعد طرد كافة عناصر الميليشيات منها، مضيفاً: “حاول الحوثيون صناعة انتصار زائف للتغطية على خسائرهم في جبهات البيضاء، فلم يعد أحد من المتسللين ومن بينهم جرحى وأسرى، وتم اغتنام آلياتهم وعتادهم”.

في ذات السياق، أكد الإرياني أن الجيش اليمني سيواصل عملية النجم الثاقب العسكرية، التي أطلقها مؤخراً، حتى استعادة مدينة البيضاء مركز المحافظة وباقي مديرياتها.

يشار إلى ان المتحدث باسم الجيش، العميد عبده مجلي، سبق وأن أعلن عن وصول القوات الحكومية إلى مشارف عاصمة محافظة البيضاء، بحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع اليمنية، مضيفاً: : “قواتنا حررت وسيطرت على عدد من المناطق بالمحافظة وعلى مشارف مدينة البيضاء وبالقرب من الخط الأسفلت الرئيسي الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين “.