خلافات بين روسيا وإيران بسبب الوضع في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

كشف مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية عن وجود بعض الخلافات بين طهران وموسكو بسبب الوضع في سوريا.

وألمح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، “علي أصغر خاجي”، إلى وجود خلافات بين بلاده وروسيا حول الملف السوري، مشيراً في مؤتمرٍ صحافي إلى أن وجهات النظر بين البلدين قد لا تتفق وأن الخلافات ممكنة الوقوع.

كما كشف “خاجي” أنه ناقش مع المسؤولين الروس تطورات الأوضاع في سوريا خلال اجتماع عقد، الأربعاء لمدة ساعة ونصف الساعة، لافتاً إلى أنه لا يمكنه القول بأن السياسات الإيرانية والروسية متطابقة في كل النواحي بخصوص سوريا.

في ذات السياق، تجاهل المسؤول الإيراني سؤالاً صحافياً حول موقف بلاده من الاجتماعات التي عقدتها روسيا بشكل منفرد مع تركيا، دون مشاركة إيران فيها، مكتفياً بالقول إن الاجتماعات الثنائية أمر مطروح بين الدول الثلاث الفاعلة في مؤتمرات أستانة الخاصة بسوريا، سواء بين تركيا وروسيا، أو بين إيران وتركيا، أو بين إيران وروسيا.

واعتبر “خاجي” أن كلاً من روسيا وإيران وتركيا تعمل سوية ضمن مقررات مؤتمرات أستانة، مضيفاً: “لدينا تعاون جيد للغاية وعلاقات وثيقة مع روسيا في سوريا، وقد أجريت محادثة مع الوفد الروسي، إلى جانب عقد اجتماعا ثلاثيا لإعداد البيان الختامي”.

إلى جانب ذلك، أوضح “خاجي” أن المهم في القضية السورية هو رأي الشعب السوري والحكومة السورية، على حد قوله، وليس رأي إيران أو روسيا، مشيراً إلى أن دور الدول الثلاث هو تقديم المقترحات الخاصة بحل القضية السورية وليس فرضها.