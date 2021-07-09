خطة بديلة تفرض عقوبات على طهران عند تعثر مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أشار دبلوماسيون غربيون، بحسب ما نقلت شبكة “إيران انترناشيونال” إلى أن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بدأت في التشاور في وضع خطة بديلة قد تنفذ في حال انتهت محادثات فيينا دون اتفاق.

كما لفتت المعلومات “الشحيحة” حول تلك المسألة، إلى أن تلك الخطة قد تتضمن عودة العقوبات الملغاة أو فرض عقوبات جديدة على السلطات الإيرانية.

يذكر أن عدة مواضيع خلافية لا تزال عالقة، ولم يصل المفاوضون في العاصمة النمساوية منذ أبريل الماضي، إلى حل بشأنها. ولعل هذا ما أكده إلى جانب عدة مسؤولين أوروبيين، وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أواخر يونو الماضي.

فقد أكد حينها بلينكن أن ” وفد بلاده أجرى حتى الآن ست جولات من المناقشات مع إيران بشكل غير مباشر عبر شركائها الأوروبيين، وذلّل الكثير من الاختلافات الموجودة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاقية النووية، لكن لم يحلها كلها”. وقال في مقابلة مع ع قناة “RAI TG1” الإيطالية، نشرها موقع الخارجية الأميركية آنذاك، “خلافات كبيرة لا تزال قائمة ولا ندري ما إذا كنا سنتجاوزها”، معتبرا أن الأمر عائد بالدرجة الأولى والأخيرة إلى القرارات الأساسية التي ستتخذ في طهران من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأمس الخميس نبه مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، إلى أهمية استئناف المحادثات النووية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في الوقت عينه أنه من الطبيعي أن تحتاج طهران مع انتقال السلطة (الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي وأدت إلى انتخاب ابراهيم رئيسي) إلى مزسد من الوقت للتشاور داخلية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.

بدورها، مشفت ألمانيا أمس أن طهران طلبت وقتا للتشاور داخليا قبل اسئناف الجولة السابعة.

يشار إلى أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، لم تتوصل بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع هذا الشهر (يوليو)، إلا أن بعض الخلافات على ما يبدو، حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد الجولة المقبلة حتى الآن.