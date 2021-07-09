التسوية بليبيا.. روسيا مستعدة لـ"تنسيق الخطوات" مع واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت روسيا، الجمعة، عن استعدادها لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية في ليبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المعنية الأخرى.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف فيرشينين، في تصريحات إعلامية، أن موسكو لم تتلق ردا من واشنطن على اقتراحها لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية.

وتابع: "نحن منفتحون على الحوار بشأن ليبيا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك بالطبع الولايات المتحدة".

وأشار المسؤول الروسي إلى ما أعرب عنه وزير خارجية بلاده سيرجي لافروف، في ديسمبر/كانون الأول 2019، خلال مفاوضات أجراها مع نظيره الأمريكي حينها مايك بومبيو، عن اقتراح بإطلاق آلية للمشاورات الروسية الأمريكية حول مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز تسوية سياسية ليبية شاملة. "ولسوء الحظ، لم نتلق أي رد على هذه المبادرة".

ومع ذلك، حسب قوله، فإن هذا لا يعني أن روسيا لا تتفاعل مع الولايات المتحدة على الإطلاق بشأن القضايا الليبية.

وفي تصريحات إعلامية منفصلة، اعتبر فيرشينين أن استمرار وجود العسكريين الأجانب يعد إحدى أكثر المشاكل حدة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا العامل يكبح التسوية السلمية.

وقال فيرشينين، توضيحا للجزئية الأخيرة، إن "مشكلة الوجود العسكري الأجنبي بالنسبة لليبيا اليوم، تعد واحدة من أكثر المشاكل حدة. من دون حلها، لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في البلاد".

ولفت إلى أن هذا الإشكال كان بقلب اهتمام المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد بالعاصمة الألمانية في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال فيرشينين إن موسكو تعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح بفضل القرارات الدولية، مشددا على أن "المشاركة الروسية في التسوية الليبية كان لها تأثير إيجابي ولا يجب التشكيك فيها".