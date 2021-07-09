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6 جرحى خلال إخماد حريق بولاية "خنشلة" في الجزائر

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الدمام - شريف احمد - قال بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية المحلية في الجزائر، الخميس ، إن ستة (6) أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة خلال عمليات إخماد حرائق الغابات في بلديتي تامزا وشيليا بولاية خنشلة الجزائرية.

وبحسب البيان ، تدخل عناصر الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية وإجلاء ثلاثة (3) عناصر من الحماية المدنية كانوا في الخطوط الأمامية للحرائق ، اثنان منهم يعانون من كسر في الساقين ، والثالث يعاني من ضيق في التنفس والاغماء من الدخان.

وفي السياق ذاته ، تم أيضًا إنقاذ ثلاثة مواطنين من بين المتطوعين المشاركين في عمليات الإطفاء ، أصيب اثنان منهم بكسور ، فيما أصيب الثالث بجروح في أجزاء مختلفة من الجسم بعد سقوطه من مكان مرتفع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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