بأدوية وتجهيزات.. المغرب يدعم مستشفى ومركزا بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت وكالة "بيت مال القدس" في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، أدوية وتجهيزات طبية لمراكز الطوارئ الاستشفائية في مدينة القدس.

وبحسب بيان للوكالة، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإنها أشرفت على تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى "جمعية المقاصد الخيرية".



كما سلمت شحنة أخرى من التجهيزات الطبية للمركز الصحي العربي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه العملية، بحسب البيان، استجابة لحاجة أقسام الطوارئ بهذه المؤسسات الاستشفائية للأدوية والتجهيزات البيوطبية، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس في شهر رمضان الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة لشهر رمضان مواجهات عنيفة بالمسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.

وتبلغ كلفة هذه العملية النوعية، التي مولتها الوكالة من تبرعات الشعب المغربي، ما يزيد على 60 ألف دولار أمريكي، وفق البيان.



وتضم كميات من الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات الطبية الموجهة لعيادة الطوارئ وأقسام الاستشفاء بمستشفى المقاصد.

بالإضافة إلى تجهيزات بيوطبية للمركز الصحي العربي، منها أجهزة تخطيط القلب ومراقبة الإشارات الحيوية، وملحقات أسِرة الإنعاش ومكثفات الأكسجين بسعة 5 لترات، والشفط الكهربائي بسعات 16 و 20 لترا، فضلا عن منصة مجهزة للتعقيم بسعة 24 لترا.

وتأسست وكالة بيت مال القدس الشريف عام 1998، كذراع ميدانية للجنة القدس التي تأسست بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء لـ”منظمة التعاون الإسلامي” عام 1975، والتي أسندت رئاستها إلى العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، وبعد وفاته ترأس اللجنة الملك محمد السادس.

وعُهد إليها بجمع التبرعات وتعبئة الموارد والإمكانات من أجل تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها من بينها إنقاذ القدس، وتقديم العون للفلسطينيين ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، والحفاظ على المسجد الأقصى.