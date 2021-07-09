شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قوانين هامة أقرتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإدارى والمتابعة، أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، على مدار السبع سنوات الأخيرة، وبصفة خاصة منذ بداية المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.



