حدث ليلاً| كلمة سامح شكري بمجلس الأمن.. والكشف عن هوية قتلة رئيس هايتي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

"إذا تضررنا فلا بديل إلا بحماية حقنا بالحياة".. كلمة سامح شكري بمجلس الأمن (نص كامل)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية النص غير الرسمي لترجمة كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216982 حتى اليوم.

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بريطانيا في مجلس الأمن: التوصل لتفاهم حول سد النهضة يتطلب تنازلًا من الجميع

أكدت ممثلة بريطانيا بمجلس الأمن، أن التوصل لتفاهم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، يتطلب تسوية وتنازلًا من جميع الأطراف مصر والسودان وإثيوبيا.

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الكونغو بمجلس الأمن: سد النهضة سيكون الأكبر بإفريقيا بسعة 74 مليار متر مكعب من المياه

قال ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بول إمبول إيلامبي، إن سد النهضة سيكون الأكبر في إفريقيا بطول 1800 متر، وسعة 74 مليار متر مكعب من المياه.

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ماجد عبد الفتاح: من المنتظر أن تخرج توصيات من مجلس الامن لصالح مصر والسودان

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن سد النهضة لم يكن السد الأول الذي تحاول إثيوبيا إقامته، مؤكدا أن كل مشاريع السدود التي أقامتها إثيوبيا كانت فاشلة.

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منسقة أممية: سد النهضة قارب على الانتهاء.. واحتجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه

أعلنت منسقة شؤون البيئة في الأمم المتحدة، إنجر أندرسن، أن بناء سد النهضة قارب على الانتهاء، لافتة إلى أن السد احتجز حتى اللحظة 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

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الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده الكامل للحفاظ على الأمن المائي المصري

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

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"انتقاد وأسف".. الاتحاد الأوروبي يعلق على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أحادي، ودون اتفاق مع مصر والسودان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية

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وزيرة الخارجية السودانية: تبني مجلس الأمن قرارا حول سد النهضة ستكون سابقة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أنه إذا تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، ستكون سابقة فريدة من نوعها.

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السودان: إثيوبيا بعثت لنا ولمصر برسالة تكاد تكون تهديدية قبل جلسة مجلس الأمن

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن تصريحات وزير الري الإثيوبي، في جلسة مجلس الأمن، متوقعة.

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إثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم عقد جلسة أخرى حول سد النهضة

طالب وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، مجلس الأمن، بعدم عقد أي جلسة جديدة بشأن سد النهضة، وتحويل الملف للاتحاد الإفريقي للانخراط في مفاوضات بين الدول الثلاث.

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روسيا تؤكد استعدادها للمساهمة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، استعداد بلاده للمساهمة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي وصفها بأنها "معقدة".

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واشنطن تؤكد استعدادها لدعم جهود حل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي

أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، استعداد بلادها لدعم جهود حل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، لافتة إلى أن القاهرة والخرطوم لديهما شواغل بشأن الأمن المائي ويمكن حلها باستئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

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"وتنساب يا نيل حرًا طليقًا".. قصة نشيد الجيش على كلمة شكري أمام مجلس الأمن

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صورة للوزير سامح شكري، حاملًا نص كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسته بشأن سد النهضة.

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موسكو تعبر عن قلقها من تنامي "الخطاب التهديدي" حول أزمة سد النهضة

أعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن، عن قلقه إزاء تنامي "الخطاب التهديدي" فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

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مدرس يحضر المحاضرة طائرا: "قصدت التأكيد على رسالتنا السماوية"

قال مصطفى نبيه، المدرس الذي نزل على طلابه من داخل أحد العربات المفتوحة بطريقة الباراشوت في أحد مراكز الدروس الخصوصية، إنه قصد من ذلك التأكيد على رسالة المعلم وأنه صاحب رسالة سماوية.

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"اتحاد الغرف": توقعات باستقبال مليون سائح روسي بنهاية 2021

توقع الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تستقبل مصر خلال النصف العام الحالي2021 (من يوليو إلى ديسمبر 2021) نحو مليون سائح روسي حالة البدء الفوري في إرسال أفواج سياحية.

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26 كولومبيًا وأمريكيان نفذوا اغتيال رئيس هايتي

أعلنت الشرطة مساء أمس الخميس أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، وقُتل الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيًا وأمريكيين اثنين يتحدران من هايتي.

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زلزال بقوة 6.2 يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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بايدن: القوات الأمريكية تكمل انسحابها من أفغانستان نهاية أغسطس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه رغم ما تحققه حركة طالبان المسلحة من تقدم، سوف تكمل القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل.

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