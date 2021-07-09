تبادل إطلاق نار وترسانة أسلحة.. ماذا حدث في صحراء الشيخ زايد؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه بالجيزة وبحوزته أسلحة نارية وكمية من الذخائر.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة تردد (أحد العناصر الإجرامية - سبق اتهامه فـى قضيتى"سرقة بالإكراه - مشاجرة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا - مقيم بأسيوط) على إحدى المزارع الكائنة بطريق (القاهرة/الإسكندرية ) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزى ومداهمة المزرعة المشار إليها.

ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وبتفتيش المكان عُثر على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية – بندقية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 نظارة ميدان) .

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ممارسى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات وإستعراض القوة بالأسلحة النارية.