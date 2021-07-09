الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن ثمانية من الحالات الجديدة إصابات محلية، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 22، ارتفاعا من عشرة في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91989 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.