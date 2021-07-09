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مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة بالسويد

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الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جثث تسعة أشخاص كانوا على متن طائرة تحطمت بعد إقلاعها خارج أوربرو في السويد يوم الخميس.

وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني "كل من كانوا على متن الطائرة التي تحطمت لقوا حتفهم".

وذكرت أن الطائرة، وهي من طراز دي.اتش.سي-2 تيربو بيفر، كانت تحمل ثمانية من رياضي القفز الحر بالمظلات وطيارا واحدا.

وتحطمت الطائرة قرب المدرج في مطار أوربرو، بعد قليل من الإقلاع واشتعلت فيها النار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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