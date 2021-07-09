شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة بالسويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جثث تسعة أشخاص كانوا على متن طائرة تحطمت بعد إقلاعها خارج أوربرو في السويد يوم الخميس.

وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني "كل من كانوا على متن الطائرة التي تحطمت لقوا حتفهم".

وذكرت أن الطائرة، وهي من طراز دي.اتش.سي-2 تيربو بيفر، كانت تحمل ثمانية من رياضي القفز الحر بالمظلات وطيارا واحدا.

وتحطمت الطائرة قرب المدرج في مطار أوربرو، بعد قليل من الإقلاع واشتعلت فيها النار.