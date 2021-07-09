شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل أكثر من 9400 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 9452 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على تزايد انتشار الوباء.

وذكرت البيانات أن الوزارة سجلت أيضا 266 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و567821 والوفيات إلى 234458.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.