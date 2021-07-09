اخبار العالم

المكسيك تسجل أكثر من 9400 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل أكثر من 9400 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 9452 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس يوم الخميس، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على تزايد انتشار الوباء.

وذكرت البيانات أن الوزارة سجلت أيضا 266 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و567821 والوفيات إلى 234458.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا