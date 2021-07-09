إثيوبيا: مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن إهدار للوقت

وأضاف أن "مجلس الأمن هيئة سياسية تعنى بالأمن ومن غير المفيد طرح مسألة فنية عليه".
وأوضح بيكيلي أن "سد النهضة ليس الأول من نوعه وخزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر"، مضيفا أن السد "في المكان الصحيح وهدفه تحسين حياة سكان المنطقة".
وشدد على أن بلاده "لا تملك مخزون مياه كبير ولا بديل عن سد النهضة".
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن "السد سيخزن المياه بشكل يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع مصر والسودان"، مضيفا أن "مياه النيل تكفينا جميعا وعلينا أن نعي أن الحل لا يمكن أن يأتي من مجلس الأمن".
و طلب بيكيلي من المجلس إعادة ملف السد إلى الاتحاد الأفريقي وأن تكون هذه آخر مرة تناقش فيها القضية
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