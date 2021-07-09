شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 1316 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1316 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و28 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2036

كما تعافي من المرض 575 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 152 ألفا و 498 حالة.

وتلقى 47ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 2ر30 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.