بينهم أمريكيان.. هايتي تعلن تفاصيل جديدة في اغتيال الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في هايتي، مساء الخميس أن الكوماندوز المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين.

وقال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي خلال مؤتمر صحفي "يتعلق الأمر بكوماندوز من 28 مهاجمًا بينهم 26 كولومبيًا نفذوا العملية لاغتيال الرئيس".



وأشار إلى أنّه تمّ اعتقال الأمريكيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبيًا، بينما قُتِل 3 كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

ولا تزال السلطات في هايتي تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة المتورطين ومنفذي إطلاق الرصاص على الرئيس الراحل جوفينيل مويز.

من جانب أخر، قال وزير الدفاع الكولومبي، إن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الاغتيال تكشف تورط عسكريين كولومبيين متقاعدين.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلنت سلطات هايتي، مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين متورطين في الجريمة نفسها.



كان سفير هايتي في الولايات المتحدة الأمريكية بوكيت إدموند أكد أن من اغتالوا "مويز" الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.