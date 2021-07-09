السفارة الأمريكية لدى اليمن تحذر من رد دولي إزاء التصعيد في المحافظات الجنوبية

محمد الفلاح - الجمعة 9 يوليه 2021

حذرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، مساء الخميس، من الخطاب التصعيدي في المحافظات الجنوبية، التي تخضع معظم أجزائها لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وقالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير الأمريكي، في حساب السفارة على "تويتر"، "الخطاب التصعيدي والاجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن تتوقف".

وحثت ويستلي الأطراف (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي) على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض، ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.

وأضافت بالقول "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

ومنذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، انطلقت جولة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف استكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ توقيعه قبل نحو عامين، دون تحقيق أي تقدم ملموس حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن عرقلته.