شكرا لقرائتكم خبر عن كوبيش يؤكد فرض عقوبات دولية على «المعرقلين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الأمم المتحدة من خطورة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية المقررة في 24 من ديسمبر القادم، وشدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا «يان كوبيش» خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة ليل الأربعاء على ضرورة احتواء تداعيات فشل لقاء برلين 2.

وقال المبعوث الأممي: إن من سمّاهم المعرقلين للمسار الانتخابي سيتعرضون لعقوبات دولية، مؤكدًا دعمه المتواصل لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا.

من جهته قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي: إن عقيلة صالح أكد للمبعوث الأممي استعداد المجلس لاستصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، وكيفية انتخاب مجلس النواب الجديد.

وأضاف الصافي إن صالح أشار إلى أن مجلس النواب ليس لديه أي مانع في التوافق، مؤكدًا أنه أدى دوره من الناحية القانونية، ودعا كافة الأطراف للاستجابة لإنهاء عملها فيما يخص المناصب السيادية، مشددا على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.بعثة «الأوروبي»وعقد رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير، خوسيه ساباديل.

وأوضح رئيس ديوان مجلس النواب الليبي أن تعزيز العمل البرلماني سيكون له أثر كبير على محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفا: تنتظرنا مهمة كبيرة في المرحلة القادمة، مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير وتعزيز المصالحة الوطنية والمجتمعية، بيد أنه زاد: ولكي يتحقق ذلك ينبغي بناء قدرات ديوان مجلس النواب لما يمثله بحسب اختصاصاته من دور رئيسي في مساعدة المشرع حتى يتمكن من القيام بمهامه الدستورية وتعزيز الديمقراطية تمهيدًا وإنجاحًا للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وبدوره أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه ساباديل، رغبة الاتحاد في تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمؤسسة التشريعية في ليبيا، مشيرًا إلى استعداده لزيارة مقر مجلس النواب في أقرب فرصة، معربًا عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس النواب.تقرير المراجعةعلى صعيد متصل، التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، واستلم النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي، والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.من جهته، أكد رئيس الحكومة للمبعوث الأممي أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وكذلك بأسرع وقت ممكن، كما أكد أيضًا أن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم.

وتسير مساعي صنع السلام في المسارين السياسي والاقتصادي كليهما بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية نزاعات حول موارد وإيرادات وديون البلاد. وبالإضافة إلى إعطاء دفعة للحكومة، فإن إعادة توحيد البنك المركزي من المتوقع أن تساعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.

وغالبا ما تذهب إيرادات صادرات النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس، والذي يدفع رواتب موظفي الدولة، ما أدى سابقًا إلى اعتراض عدد من المؤسسات النفطية في الشرق، وهو ما تسبب في إغلاقها مرات عدة العام الماضي.