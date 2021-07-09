شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 انتهاك حوثي بحق اليمنيين في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 2508 انتهاكات ضد المدنيين في 12 محافظة هي «مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة» خلال الربع الثاني من العام الجاري.

حيث رصدت الشبكة مقتل 291 مدنيا بينهم 31 طفلا و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين بينهم 42 طفلا و56 امرأة، كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف الحوثيين وتعذيبهم لـ 846 مدنيا بينهم 314 تم إخفاؤهم قسريا، فيما لقي 11 آخرون حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون الميليشيا.

ومن بين المختطفين 26 طفلا و12 امرأة و65 ناشطاً حقوقياً وسياسياً و18 كادراً طبياً و9 رجال أعمال و9 من وجهاء المجتمع وزعماء القبائل و206 من فئات العمال، كما سجلت الشبكة اعتقال 73 تربويا و103 آخرين. وبلغت الاعتداءات، التي ارتكبتها الميليشيات على المنشآت العامة 128 اعتداء و480 اعتداء على الممتلكات الخاصة.من جانبه، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، «إن الحملات التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محلات بيع الملابس في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، امتداد لحملات إحراق أحزمة العبايات وإغلاق المطاعم والكافيهات، والكوافير، وصالات الأفراح بحجج واهية».

وأضاف «إن ‏هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لميليشيا الحوثي، وأنها لا تختلف في نهجها عن التنظيمات الإرهابية الأخرى»، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تعكس حجم التضييق والتنكيل، الذي يتعرض له ملايين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من مصادرة لحرياتهم وتدخلات في خصوصياتهم، ومحاولة فرض وصايتها وأحكامها المتطرفة عليهم.