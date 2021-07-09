مندوب روسيا بمجلس الأمن : نأمل أن لا تستمر إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي، إن الدول الثلاث "إثيوبيا ومصر والسودان" من الممكن أن تصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات، لافتَا إلى أنه يقدر رعاية الاتحاد الإفريقي المفاوضات الخاصة بهذه الأزمة.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، أن هناك ضرورة للاستمرار في المفاوضات، داعيًا جميع الاطراف إلى الاستمرار في جهود الوساطة والمفاوضات.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة في العمل على تسوية هذا النزاع، مؤكدا أنه يأمل أن لا تستمر إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خاصة أن الصور الاقمار الصناعية أظهرت بأن الملء الثاني يمضي بخطى متسارعة.