وزير الخارجية: نرحب بتدخل خبراء الأمم المتحدة لفحص سد النهضة فنيًا

الشارقة - اميمة ياسر - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المشروع التونسي لحل الأزمة يمكن الأمم المتحدة من الدفع بخبرائها للبحث في سد النهضة فنيا، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع في ظل إطار زمني محدد.

وأضاف "شكري" خلال كلمة مصر أمام مجلس الأمن، في الجلسة المخصصة لمناقشة سد النهضة، ، إن على المجلس البقاء ملتزمًا بسلام ورخاء القارة الإفريقية، محذرا من الإخفاق في علاج هذه الأزمة؛ وذلك يعد تنصل من دوره الدولي المنوط به.

وأكد حرص مصر على التوصل لاتفاق يحافظ على كل الدول التي تعيش حول نهر النيل، معقبا: نحرص على تحقيق مناخ من الرخاء لشعوبنا.

ويعقد الآن جلسة مجلس الأمن للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لإثيوبيا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وذلك بحضور وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين.