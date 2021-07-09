وزيرة خارجية السودان بمجلس الأمن : لا يمكن قبول إجراءات إثيوبيا الأحادية في ترويع المواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، إن سد النهضة من الممكن أن يصبح مثالا يحتذى به للتعاون الإقليمي، مشددة على أهمية الاتفاق القانوني والملزم لحماية الأمن البشري للسودان ومصر.

وأكدت "الدكتورة مريم الصادق" خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن لمناقشة سد النهضة الإثيوبي، على أهمية حماية السدود السودانية، والأمن الاستراتيجي للسودان، من خلال هذا الاتفاق.

وأشارت الي أن وجود سد النهضة دون تنسيق مع الجانب الإثيوبي يؤدي إلى الخطورة المباشرة على المجتمعات السودانية وأمنها، موضحة أن أسلوب حياة ملايين السودانيين تعتمد على العيش على روافد مياه النيل والزراعة الفيضية.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن سد النهضة يغير طرق معيشة هؤلاء المواطنين وتقليل الزراعة الفيضية بنسبة 50%، متابعة: ثمن مستعدون لدفعه بشروط لإمكانية استفادتهم من استقرار مياه النيل والحماية من الآثار المدمرة للفيضان.

وأشارت إلى أنه لا يمكن قبول الإجراءات الأحادية في ترويع المواطنين أو الحط من كرامتهم وإهدار حقوقهم الإنسانية، منوهة إلى أن إثيوبيا لجأت إلى تلك الإجراءات متعللة بحقها المنفرد حول إقرار كيفية تشغيل السدود.

ويعقد الآن جلسة مجلس الأمن للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لإثيوبيا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وذلك بحضور وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين.