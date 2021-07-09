تدمير معاقل للإرهابيين في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

دمر الجيش الصومالي معاقل للإرهابيين في قرى ريفية بإقليم شبيلي الوسطى شمال العاصمة مقديشو. وأفادت الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء، أمس، بأنه تم خلال العملية مصادرة أسلحة ومعدات وأغراض أخرى.

وفي سياق متصل، شنّ الجيش الصومالي عمليات عسكرية لتصفية عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في محافظتي «مدغ وغلغدود» وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أمس، تأكيد وزير الإعلام لمحافظة «غلمدغ» أحمد شيري فلاجلي أن العمليات العسكرية أسفرت عن اعتقال عناصر من حركة «الشباب»، ويجري التحقيق معهم حاليًا، موضحًا أن العمليات سيتم تنفيذها بشكل مستمر.