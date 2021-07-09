‏الإرياني: ممارسات الحوثي لا تختلف عن «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الحملات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محلات بيع الملابس في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ومصادرة الملابس الداخلية النسائية امتداد لحملات إحراق أحزمة العبايات وإغلاق المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح بحجج واهية.

وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن: «هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لميليشيات الحوثي وأنها لا تختلف في نهجها عن التنظيمات الإرهابية الأخرى، «داعش».

وأشار الإرياني إلى أن تلك الممارسات تعكس حجم التضييق والتنكيل الذي يتعرض له ملايين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من مصادرة لحرياتهم وتدخلات في خصوصياتهم، ومحاولة فرض وصايتها وأحكامها المتطرفة عليهم.