2508 انتهاكات حوثية خلال الربع الثاني من العام الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 2508 انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين في 12 محافظة هي «مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة» خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث رصدت مقتل 291 مدنياً بينهم 31 طفلاً و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين بينهم 42 طفلا و56 امرأة.

كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف ميليشيات الحوثي وتعذيب 846 مدنياً بينهم 314 تم إخفاؤهم قسرياً، فيما لقي 11 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون الميليشيات.

وبلغت الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات على المنشآت العامة 128 اعتداءً و480 اعتداءً على الممتلكات الخاصة.