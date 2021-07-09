السعودية تدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

دعا السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أمس، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان، متعهداً بمد بلاده جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الإنسان.

وقال بخاري، في كلمة خلال الاحتفال بمئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية في مقر البطريركية في بكركي شمال شرق بيروت، «سلام على مئوية لبنان الكبير وعلى الشراكة الأخوية، ومن صرح المحبة نجدد العهد بدور السعودية بمد جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الإنسان». وأضاف «إنها مناسبة جامعة للفكر والثقافة وتجسد عمق العلاقة بين السعودية والبطريركية المارونية للحفاظ على لبنان الرسالة والحر السيد المستقل».

وأشار إلى أن «لبنان مشروع سلام وأرض تسامح وتعددية تلتقي فيها الأديان هذا ما قاله البابا»، وقال: «انطلاقاً من مرجعية بكركي نوصي بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان».