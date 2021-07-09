الأردن: اتفاق مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمّان)

أعلن الأردن أمس، أنه توصل مع إسرائيل إلى اتفاق يشتري بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه تضاف إلى الكميات المتفق عليها بين الجانبين بموجب معاهدة السلام عام 1994.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء في أثناء لقاء جمع وزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين ضمن بروتوكول باريس.

وأضاف أنه تم أيضاً في أثناء اللقاء الاتفاق على رفع سقف صادرات الأردن التجارية إلى فلسطين من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنوياً منها 470 مليوناً للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

ووفق البيان اتفق الجانبان على أن تجتمع الفرق الفنية في الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل حول اتفاق المياه وسيتم أيضاً متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطينية بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل وفلسطين وفق بروتوكول باريس الذي وقعه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994.