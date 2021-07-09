شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة التنسيقية" تشيد بحصول شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجنة الطاقة والبيئة والزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما حققه قطاع البترول المصري ممثلا في شركة بتروجيت من رقم قياسي عالمي، حصل بموجبه على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مجال تصنيع وإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام، بأسلوب غير مسبوق عبر نظام السقف العائم المزدوج والمتحرك من خلال استخدام أكثر من 240 رافع هيدروليكى متصلين بنظام تحكم واحد.

وقالت لجنة الطاقة والبيئة والزراعة إن هذا الأسلوب يعتبر هو الأول والأكبر من نوعه فيما يخص أعمال إنشاء مستودعات التخزين على مستوى العالم حيث تبلغ سعة المستودع 175 ألف متر مكعب، ويبلغ قطره 115مترا، فيما يزن أكثر من 3000 طن، مما سيؤدي إلى زيادة سعة التخزين للزيت الخام لتصل الي مليون برميل تقريباََ.