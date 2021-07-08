سامح شكري أمام مجلس الأمن: مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، إن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، فقد بنى كيان هائل علي الشريان الذى يمدها بالحياة.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس والتى تعقد خصيصا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان، وخلال القاؤه كلمة مصر بالجلسة.

وأضاف شكرى أن مصر أتت إلى مجلس الأمن العام الماضى بتحذر من هذا الخطر المحدق، وشرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين للملء المنفرد لسد النهضة.

وتابع: سبق وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا.