مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة يعرب عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة قادرون على التوصل إلى اتفاق

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة ( مصر إثيوبيا والسودان) قادرون على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.



وقال المندوب الفرنسي خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، إن كل الأطراف في أزمة سد النهضة لديها مطالب مشروعة، ولكن تبددت الثقة بعد تفاوض استمر إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى هشاشة الاستقرار الإقليمي.

وأضاف، أن مصر تواجه تحديات لتلبية احتياجات شعبها، والسودان تمضي نحو التحول الديمقراطي، بينما تشهد إثيوبيا توترات مع تجراي؛ ما يؤكد ضرورة التعاون الثلاثي لحل الأزمة.

وحذر من أي تدابير قد تعرقل المفاوضات، مشيدًا بجهود الاتحاد الإفريقي في دورته السابقة تحت رئاسة جنوب إفريقيا والدورة الحالية برئاسة الكونغو.

وطالب الأطراف الثلاثة بدعم التفاوض والحوار؛ قائلا: "نحن على قناعة حول قدرة الأطراف الثلاثة على التنازل وتحمل المسؤولية من أجل حل المسائل العالقة".